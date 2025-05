In Burkina Faso massacro etnico su larga scala Con rappresaglia

In Burkina Faso, un massacro etnico su larga scala scuote il paese, con rappresaglie che hanno coinvolto l'esercito e i Volontari per la Difesa della Patria (Vdp). Questo triste episodio evidenzia un fenomeno già noto, con la tristezza di non essere un caso isolato nella storia recente del paese.

Non è la prima volta che l’esercito burkinabé e i suoi ausiliari, i Volontari per la Difesa della Patria (Vdp), sono coinvolti in massacri di civili. Ma quello commesso nei . In Burkina Faso «massacro etnico su larga scala». Con rappresaglia il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In Burkina Faso «massacro etnico su larga scala». Con rappresaglia

L’esercito del Burkina Faso ha ucciso almeno 130 persone di etnia fulani, dice l’ong Human Rights Watch

Come scrive ilpost.it: Human Rights Watch (HRW), una delle più note ong internazionali che si occupano di diritti umani, ha accusato l’esercito del Burkina Faso di aver guidato il massacro di più di 130 persone di etnia ful ...

Burkina Faso: continua la pulizia etnica Fuliani/ A marzo l’esercito ne ha uccisi 130: la risposta jihadista

Lo riporta ilsussidiario.net: Burkina Faso, 130 Fuliani uccisi dall'esercito a marzo: l'accusa dell'ONG che riapre ai dubbi sulla pulizia etnica da parte del governo golpista ...

Burkina Faso, l’esercito ha massacrato almeno 130 civili di etnia Fulani, la denuncia di Human Rghts Watch

Da blitzquotidiano.it: La strage è stata compiuta dalle milizie filogovernative nella regione occidentale di Boucle du Mouhoun lo scorso marzo ...

Strage in Burkina Faso: attacco jihadista massacra 150 persone - Il peggiore di sempre

Fonti locali hanno riferito ad Acs che il numero dei morti è stato così alto che nell’arco di tre giorni non è stato possibile seppellire tutte le vittime.