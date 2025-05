In Brasile le lingue sono un’arma di resistenza

In Brasile, le lingue ancestrali rappresentano un potente strumento di resistenza per le popolazioni native. La salvaguardia di queste lingue è fondamentale nella loro lotta per il riconoscimento e la dignità. Nonostante i progressi recenti, restano sfide significative, soprattutto di natura economica e culturale, che minacciano la loro preservazione. Leggi...

