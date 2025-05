In bici al Cillarese | via alla pedalata verso il polmone verde della città

Domenica 18 maggio, alle 09:00, Brindisi si prepara a vivere una giornata all’insegna della mobilità sostenibile con "Andiamo al Cillarese in bici". Questo evento, che segna la rinascita delle pedalate cittadine dopo "Brindisi in bicicletta" e "Bimbimbici", è organizzato da venti associazioni locali, unendo la comunità per scoprire il polmone verde della città.

