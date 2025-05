In arrivo due giorni di sole poi verso il weekend torna la pioggia

Due giorni di sole ci attenderanno, portando un momento di stabilità atmosferica. Tuttavia, verso il weekend, un'irruzione di aria fresca dal Nord Europa riporterà la pioggia, con un temporaneo peggioramento tra la serata di giovedì e venerdì mattina. Scopriamo le previsioni del tempo a cura di Francesco Suda.

Pressione in aumento e condizioni di maggior stabilità atmosferica tra oggi e domani, mentre aria più fresca dal Nord Europa causerà un temporaneo peggioramento tra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì e un conseguente moderato calo termico. Le previsioni del tempo a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 14 maggio 2025 Tempo Previsto: Residua nuvolosità fino alle prime ore del mattino, specialmente a ridosso dei rilievi e possibile formazione di banchi di nebbia all’alba lungo la fascia di medio-bassa pianura. A seguire ampi spazi soleggiati ovunque e giornata con prevalenza di bel tempo, fatta salva la possibilità per brevi ed isolati rovesci pomeridiani a ridosso delle zone montuose. Temperature: In pianura minime stazionarie o in lieve calo (1215 °C), massime in aumento (2225 °C). 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In arrivo due giorni di sole, poi verso il weekend torna la pioggia

Cosa riportano altre fonti

Meteo, dopo giorni di sole primaverile nuove perturbazioni e piogge in arrivo

Lo riporta msn.com: Giornata all'insegna del bel tempo quella di oggi ma dal sole alla pioggia il passo sarà breve: due perturbazioni in arrivo nei prossimi giorni. Dopo giornate di tempo asciutto su tutta l'Italia ...

Due perturbazioni in arrivo, da giovedì in Sardegna e Sicilia

Da msn.com: (ANSA) - ROMA, 05 MAR - Dal sole alla pioggia il passo sarà breve: due perturbazioni sono in arrivo nei prossimi giorni. Ad annunciarlo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caldo record al Sud, crollo termico in arrivo: le previsioni meteo per oggi e i prossimi giorni

Oggi, 28 settembre 2024, l'Italia continua a essere divisa in due dal meteo. Al Sud, un'ondata di caldo africano sta portando le temperature fino a picchi di 35°C, con città come Siracusa, Catania e Bari tra le più colpite.