In arrivo carri armati e soldati nei boschi di Lecco e non solo

Dal 22 al 25 maggio, il territorio lecchese si trasformerà in un campo di addestramento internazionale, con l'arrivo di carri armati e soldati. Militari attivi e in riserva da paesi NATO e nazioni amiche si eserciteranno tra i comuni della provincia, con una base logistica a Briosco. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di collaborazione e scambio tra forze armate.

Dal 22 al 25 maggio il territorio lecchese ospiterà una delle più importanti competizioni militari internazionali. Militari in servizio attivo e della riserva provenienti da paesi NATO e nazioni amiche si eserciteranno tra i comuni della provincia, con una base logistica a Briosco. L'iniziativa. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - In arrivo carri armati e soldati nei boschi di Lecco (e non solo)

Altre fonti ne stanno dando notizia

In arrivo carri armati e soldati nei boschi di Lecco (e non solo)

Scrive leccotoday.it: L'Italian Raid Commando torna in Brianza e coinvolge diversi comuni della provincia di Lecco ...

Carri armati e crocerossine. Così fu l’arrivo degli Alleati

Come scrive msn.com: Una pioggia leggera domenica scorsa ha accompagnato la suggestiva rievocazione storica degli ottant’anni dalla Liberazione e dalla fine della seconda guerra mondiale che nella cittadina sul Reno ...

Il piano per salire a 135 mila soldati italiani «pronti», i carri armati vecchi e i tempi. I dubbi di Meloni sull’atomica di Macron e l’idea della missione Onu a Kiev

Riporta msn.com: Ma anche India, Giappone e Paesi arabi. L'articolo Il piano per salire a 135 mila soldati italiani «pronti», i carri armati vecchi e i tempi. I dubbi di Meloni sull’atomica di Macron e l ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Commandos 2 HD Remaster in arrivo su Nintendo Switch

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Raylight Games hanno oggi annunciato che la remaster HD del celebre pioniere strategico Commandos 2 sar? disponibile sulla famiglia di console Nintendo Switch il 4 dicembre, 2020.