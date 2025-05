IMU alle stelle Antropoli | L’Amministrazione deve supportare i cittadini

L'IMU raggiunge livelli record, e il consigliere comunale di Forza Italia, Massimo Antropoli, si fa portavoce delle preoccupazioni dei proprietari terrieri. Dopo l'approvazione del PUC, che ha modificato la destinazione d'uso di molti appezzamenti, è fondamentale che l'amministrazione intervenga per supportare i cittadini in questa difficile situazione economica.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere comunale di Forza Italia Massimo Antropoli a sostegno dei proprietari dei terreni che pagano un'IMU salatissima. Per effetto dell'approvazione del PUC che ha cambiato la destinazione d'uso di molti terreni, con l'inevitabile conseguenza che numerosi appezzamenti da agricoli sono passati a edificabili, molti proprietari dovranno versare ingenti cifre per terreni che al momento non hanno un appeal per eventuali investimenti. In merito il consigliere Antropoli: "In seguito all'adozione del PUC e alla sua approvazione in consiglio comunale, molti terreni insistenti sul territorio di Capua sono passati da terreni a destinazione agricola a terreni a destinazione edificabile, sia essa ad edilizia residenziale che industriale. Per effetto di questo, la rendita catastale di questi immobili è notevolmente aumentata e le aliquote IMU dell'ente comunale sono al massimo nonostante il comune sia uscito dal dissesto nel 2019.