Impresa Salernitana centrati i playout

La Salernitana si prepara ad affrontare i playout dopo una prestazione convincente, lasciando intravedere il potenziale per una salvezza diretta. La squadra di Gigi Caliulo analizzerà la performance 'marassiana' e si concentrerà sul doppio confronto con il Frosinone. L'attenzione è alta, e l'aspettativa cresce per questo cruciale momento della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo La prima considerazione è obbligata: avesse giocato così a ‘ Marassi’ probabilmente la Salernitana avrebbe addirittura potuto centrare la salvezza diretta. Dovrà, invece, giocarsela nel doppio confronto col Frosinone con ritorno in terra ciociara. Ma dal ‘Tombolato’ i granata di Marino tornano con una carica diversa. Quella vista in terra padovana è stata una Salernitana di lotta e di governo. Premianti le scelte di Marino che a sorpresa manda in panchina Verde, Soriano e Cerri. I granata passano su punizione, rischiano nulla per tutto il primo tempo e sfiorano il raddoppio con Tongya. Nella ripresa soffrono la confusionaria reazione dei padroni di casa e la chiudono ancora una volta con Simy prima dell’accademia finale con un occhio al Menti. Onore alla Juve Stabia, unica squadra a giocare una partita vera e a condannare la Samp. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Impresa Salernitana, centrati i playout

Ne parlano su altre fonti

Salernitana, Marino e la conquista dei playout: «Meritavamo questa opportunità»

Come scrive msn.com: Toccava sperare anche, e forse soprattutto, negli altri risultati, ma Pasquale Marino per la partita decisiva ha voluto rischiare. Se così si può dire. Non ha avuto paura di cambiare ...

Salernitana e Cosenza habituè dei playout: quanti punti servono per evitare anche gli spareggi?

Segnala tuttosalernitana.com: Salernitana e Cosenza sono delle habituè dei playout ed hanno sempre centrato la salvezza, i campani nel 2016 e nel 2019 e i silani nel 2022 e 2023. In entrambi i suoi playout la Salernitana aveva in ...

Cittadella-Salernitana 0-2: niente retrocessione diretta, sarà playout contro il Frosinone

Come scrive msn.com: Una lunga serata dalle mille emozioni (molto diverse tra di loro), dai continui capovolgimenti di fronte (complice i cambiamenti dei vari risultati). Una lunga serata che si chiude con la Salernitana.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rischiosa impresa commerciale

SPECULAZIONE - Attività di pensiero connessa ad una sfera teorica di indagine e di studio. Operazione commerciale finalizzata alla realizzazione di un profitto basato sulla differenza tra i prezzi attuali e quelli futuri attesi: s.