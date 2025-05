Imprenditore di Carugo non versa l’Iva | sequestrati beni per 360mila euro

Un imprenditore di Carugo è finito nel mirino delle autorità per omessa dichiarazione dell'IVA. I finanzieri del Comando provinciale di Como, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito un sequestrato preventivo di beni dell'ammontare di 360mila euro nei confronti della società coinvolta e del suo rappresentante legale. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari.

I finanzieri del Comando provinciale di Como, su incarico della Procura della Repubblica, hanno eseguito un sequestro preventivo da 360mila euro nei confronti di una società con sede a Carugo e del suo rappresentante legale. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Imprenditore di Carugo non versa l’Iva: sequestrati beni per 360mila euro

Cosa riportano altre fonti

Non versa più di 360mila euro di Iva, sequestro di immobili e terreni a un imprenditore

Si legge su primacomo.it: I finanziera del Comando provinciale di Como hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di 360.000 euro.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il lato oscuro del macellaio-imprenditore Salt Bae: ex dipendenti denunciano abusi e discriminazioni

Salt Bae, il famoso macellaio-imprenditore Nusret Gökçe, è noto in tutto il mondo per il suo lusso e la sua ostentazione di ricchezza nei ristoranti da lui fondati in diverse città.