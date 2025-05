Impennata nella vendita di auto elettriche

Le vendite globali di auto elettriche stanno vivendo un'impennata senza precedenti, con previsioni ottimistiche per il 2025. L'ultima edizione del Global EV Outlook, resa nota dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), evidenzia come le immatricolazioni di veicoli elettrici siano destinate a crescere ulteriormente, segnando un cambiamento significativo nel settore automobilistico.

Le vendite globali di auto elettriche stanno registrando una crescita senza precedenti, con prospettive molto positive per il 2025. Secondo l'ultima edizione del Global EV Outlook, pubblicata oggi dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), le immatricolazioni di veicoli elettrici sono destinate a superare i 20 milioni entro la fine dell'anno, rappresentando oltre il 25% delle vendite.

Modelli di cavi di ricarica per auto elettriche in Italia

L'importanza dell'utilizzo del giusto modello di cavo per l'alimentazione delle auto elettriche è fondamentale per garantire sicurezza, efficienza ed evitare danni ai veicoli e alle infrastrutture di ricarica.