Imbarazzo a Viale Mazzini Pierluigi Diaco non gradisce la partecipazione dei protagonisti di BellaMa’ al programma di Monica Setta | l’indiscrezione di Chi

Pierluigi Diaco contro Monica Setta. “Lo avrebbe detto chiaramente nei corridoi Rai: non gradisce la partecipazione dei protagonisti di BellaMa’, da Roberta Capua ad Antonella Elia, a Storie di donne al bivio di Monica Setta e in altri contenitori Rai”, fa sapere il settimanale Chi. Una sorta di guerra fredda a distanza sulla stessa rete, Rai2, con il giornalista impegnato a blindare i volti del cast fisso e la conduttrice a reclutare legittimamente vip per le sue interviste. L’atteggiamento di Diaco “ avrebbe creato più di un imbarazzo a Viale Mazzini perché il programma non è in onda in queste settimane”, spiega il giornale diretto da Massimo Borgnis. Setta era finita nel suo mirino già nel 2010 a “ Io e te “, trasmissione del primo pomeriggio estivo di Rai1. In studio si era creato un momento di gelo quando la giornalista aveva provato ad anticipare le domande: “Vuoi condurre tu al posto mio?”, aveva replicato il padrone di casa con tono piccato. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it