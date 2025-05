Ilva nuovo incidente a una settimana dall’incendio | fuga di gas nell’acciaieria

Un nuovo episodio critico ha colpito l'Ilva di Taranto, a soli sette giorni dall'incendio che ha interessato lo stabilimento. Questa mattina, si è verificata una fuga di gas nell'acciaieria 2, costringendo all'evacuazione temporanea dell'area per permettere l'intervento della ditta di controllo. Fonti sindacali indicano un possibile malfunzionamento di uno scambiatore come causa dell'incidente.

Una perdita di gas si è verificata questa mattina nel reparto acciaieria 2 dell’ Ilva di Taranto. L’area è stata evacuata temporaneamente per consentire alla ditta incaricata di intercettare il gas disperso. Il problema, secondo fonti sindacali, potrebbe essere dipeso dal blocco di uno scambiatore che non avrebbe funzionato correttamente. Fiom e Uilm hanno subito presentato una richiesta di chiarimenti su dinamiche e contromisure per la presenza di monossido di carbonio. I due sindacati sollecitano “un resoconto dettagliato” sulle “azioni immediate intraprese per la tutela del personale presente, interventi tecnici eseguiti per il contenimento e la dispersione del gas, eventuali misure di evacuazione o sospensione delle attività, azioni preventive future, iniziative formative o informative per il personale”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, nuovo incidente a una settimana dall’incendio: fuga di gas nell’acciaieria

Su questo argomento da altre fonti

Ex Ilva, fuga di gas nell’acciaieria 2: nuovo incidente a una settimana dall’incendio

Scrive bari.repubblica.it: La denuncia dei sindacati: “Area evacuata per il tempo necessario alla messa in sicurezza” ...

Ancora un incidente nell'ex Ilva, i sindacati denunciano una perdita di gas nell'acciaieria 2

Come scrive rainews.it: Una perdita di gas si sarebbe verificata la mattina del 14 maggio nell'acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico (ex Ilva) di Taranto. Lo riferiscono fonti sindacali. Come da prassi l'area sarebbe s ...

Ilva, pm contro Urso: “Danni dal sequestro? La verità è tutt’altra”

Lo riporta informazione.it: Le operazioni urgenti per preservare l’altoforno sequestrato sono state autorizzate entro i tempi indicati dall’azienda e quella che i manager ritengono un vero e proprio “salvavita” non è mai stata r ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.