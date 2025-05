Ilary Blasi verso le nozze? Bastian Muller le avrebbe chiesto la mano a Cernobbio

Ilary Blasi sembra essere in procinto di sposarsi! Secondo il settimanale Chi, il suo compagno Bastian Muller le avrebbe chiesto la mano in un'atmosfera romantica a Villa d’Este, a Cernobbio, sul Lago di Como. Scopriamo insieme i dettagli della proposta e la reazione della conduttrice a questo importante passo.

Aria di fiori d’arancio per Ilary Blasi. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il compagno Bastian Muller le avrebbe fatto una romantica proposta di matrimonio durante un soggiorno esclusivo a Villa d’Este, a Cernobbio, sulle sponde del Lago di Como. La proposta di Bastian e la reazione di Ilary Blasi. La coppia, insieme da oltre due anni e mezzo, avrebbe vissuto un momento magico immortalato dagli scatti pubblicati dal magazine diretto da Massimo Borgnis: Bastian in ginocchio, anello alla mano, e Ilary Blasi visibilmente emozionata. La proposta sarebbe arrivata dopo un viaggio a sorpresa in Lamborghini da Milano a Como, e si sarebbe conclusa con una gita in barca durante la quale Muller avrebbe chiesto alla conduttrice di diventare sua moglie. Per ora, né Ilary né Bastian hanno confermato ufficialmente l’indiscrezione, e la Blasi non ha condiviso nulla sui social. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it