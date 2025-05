Ilary Blasi sposerà Bastian Muller? Le foto della proposta di matrimonio sul Lago di Como

Ilary Blasi si prepara a coronare il suo sogno d'amore sposando Bastian Muller, con una romantica proposta avvenuta sul suggestivo lago di Como. Nonostante le sfide professionali, come la chiusura del reality "The Couple", la vita sentimentale di Ilary fiorisce, regalando momenti di gioia e felicità al suo cuore.

Anche se sul piano professionale il momento non è dei migliori, con la chiusura improvvisa e anticipata del reality The Couple, Ilary Blasi vive un momento d’oro dal punto di vista personale, con la storia con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, iniziata nel 2023, che va sempre meglio, come lei stessa ha detto ospite di Verissimo nelle scorse settimane. Anzi, la relazione sarebbe arrivata a un punto davvero importante, con il settimanale Chi che ha anticipato uno scoop, una proposta di matrimonio che sarebbe arrivata alla conduttrice romana negli scorsi giorni. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini Muller avrebbe regalato alla compagna il fatidico anello facendoglielo scoprire in un cofanetto durante una fuga sul Lago di Como; in particolare, l’imprenditore avrebbe scelto Villa d’Este, una delle dimore storiche del Lago. 🔗Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Ilary Blasi sposerà Bastian Muller? Le foto della proposta di matrimonio sul Lago di Como

