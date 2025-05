Ilary Blasi e Bastian Müller stanno per compiere un passo importante nella loro storia d'amore. Secondo il settimanale Chi, la conduttrice ha ricevuto una proposta di matrimonio durante una fuga romantica sul Lago di Como, segnando un momento magico, anche se il matrimonio non avverrà immediatamente. Fiori d'arancio all'orizzonte!

Fiori d’arancio all’orizzonte per Ilary Blasi e Bastian Müller. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, la conduttrice avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno durante una romantica fuga sul Lago di Como. Un momento magico che, per il momento, non potrà tradursi subito in un matrimonio ufficiale, complice il mancato divorzio da Francesco Totti. . L'articolo Ilary Blasi sposa, la proposta di Bastian proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it