Ilary Blasi si sposa? La proposta di Bastian Muller sul lago di Como

Ilary Blasi e Bastian Muller si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore con una proposta di matrimonio sul suggestivo lago di Como. Secondo il magazine Chi, l'imprenditore tedesco ha sorpreso la showgirl con un romantico gesto durante una fuga idilliaca in barca. Le immagini del momento magico sono già virali, catturando l'attenzione dei fan.

Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano pronti a portare la loro relazione su un nuovo livello. Come ha riportato il magazine Chi, l’imprenditore tedesco ha organizzato una fuga romantica sul lago di Como, dove una volta in barca avrebbe chiesto la mano della showgirl. Negli scatti pubblicati dal settimanale, infatti, si può vedere l’ex conduttrice di The Couple sorridere mentre guarda l’anello regalatole dal compagno, prima di lasciarsi andare in un bacio appassionato. Per le eventuali nozze bisognerà tuttavia attendere un po’, in quanto è ancora in via di definizione il divorzio di Blasi da Francesco Totti. Ilary Blasi, presto le nozze con Bastian? La Lamborghini, il lago di Como e la proposta. Come ha riportato il settimanale, Bastian Muller ha organizzato il weekend romantico nei minimi dettagli. 🔗Leggi su Lettera43.it