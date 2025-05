Ilary Blasi si sposa Bastian Muller le ha fatto la proposta di matrimonio | “Manca solo il divorzio da Totti”

Ilary Blasi è pronta a un nuovo capitolo della sua vita: Bastian Muller le ha fatto la proposta di matrimonio, svelando il tutto con un anello scintillante sul Lago di Como. Tuttavia, mentre l'amore sboccia, la conduttrice sta ancora affrontando le pratiche per il divorzio da Francesco Totti, un processo che si preannuncia lungo e complesso.

Il settimanale Chi lancia lo scoop con tanto di foto sul Lago di Como. Mentre le chiudevano il programma The Couple su Canale5, lei apriva un cofanetto con dentro un anello di fidanzamento, regalatole dal fidanzato Bastian Muller. "Sta ancora definendo il divorzio da Totti, non sarà una cosa veloce", scrive il settimanale, che ha pubblicato le foto di lui inginocchiato su una romantica barca presa per l'occasione. 🔗Leggi su Fanpage.it