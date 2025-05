Ilary Blasi si sposa Bastian le ha fatto la proposta | come l’ha presa Totti? Ecco la reazione

Ilary Blasi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita: Bastian Muller le ha fatto la proposta di matrimonio. Dopo la sua separazione da Francesco Totti, la conduttrice sembra pronta a voltare pagina. Scopriamo come ha reagito l'ex marito a questa importante novità e cosa significa per entrambi.

Ilary Blasi è pronta a voltare definitivamente pagina. Dopo una lunga e chiacchierata separazione da Francesco Totti, la conduttrice televisiva si appresta a compiere un passo importante con il compagno Bastian Muller, il misterioso imprenditore tedesco che da oltre due anni le è accanto. La proposta di matrimonio è arrivata in grande stile e non è passata inosservata. Ma come ha reagito Totti alla notizia? Scopriamolo insieme. Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano: manca solo il divorzio da Totti. Il primo incontro tra Ilary Blasi e Bastian Muller risale a un momento particolarmente delicato per la conduttrice: mentre attraversava i primi mesi della separazione da Totti, in aeroporto a New York, Bastian le chiese il profilo Instagram e da lì è nata una storia d’amore che ora punta al matrimonio. 🔗Leggi su Donnapop.it