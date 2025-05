ilary blasi dopo il flop di the couple arriva il programma con michelle hunziker

Ilary Blasi e Michelle Hunziker si preparano a conquistare la televisione con un nuovo programma, dopo il deludente debutto di "The Couple". Le due icone televisive, già in vacanza insieme, si ritrovano ora sul piccolo schermo, pronte a regalare al pubblico un formato fresco e coinvolgente. La voglia di ricominciare è più forte che mai!

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme. Non in vacanza o sul red carpet, come le abbiamo viste nell’ultimo periodo, bensì in televisione, in un programma nuovo di zecca. L’ex moglie di Francesco Totti è reduce dal flop di The Couple ma a quanto pare questo non ferma la sua voglia di andare avanti con il suo percorso televisivo. E così sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo con una grande novità. Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme in tv. Stando a quanto riporta Dagospia, Ilary Blasi e Michelle Hunziker avrebbero girato nei giorni scorsi una puntata zero di un nuovo progetto tv. “Work, riunite”, è l’indizio social. Al momento non è dato sapere di più. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma se il progetto dovesse andare in porto, rappresenterebbe una svolta interessante nelle carriere di entrambe, da sempre legate a Mediaset. 🔗Leggi su Dilei.it