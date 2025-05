Il vocal coach su Eurovision 2025 | Lucio Corsi sottotono Gabry Ponte ha più chance

L'Eurovision 2025 ha già preso piede con la prima semifinale trasmessa su Rai 2 il 13 maggio, portando alla eliminazione di cinque Paesi. Tra le esibizioni, spicca quella di Lucio Corsi con "Volevo essere un duro", ma la sua partecipazione ha suscitato dibattiti, con molti che vedono Gabry Ponte come il favorito per le prossime fasi del concorso.

L’Eurovision 2025 è entrato nel vivo. Martedì 13 maggio è andata in onda in prima serata su Rai 2 la prima semifinale e già 5 Paesi sono stati costretti ad abbandonare il Contest. Nella serata abbiamo visto esibirsi Lucio Corsi con Volevo essere un duro, che rientrando nella top 5 era escluso dalla gara in quanto accede direttamente alla finale, ma anche Gabry Ponte per San Marino con il brano che è stato il jingle di Sanremo, Tutta l’Italia. Grande rivelazione Claude dei Paesi Bassi e tanto divertimento e ironia con Tommy Cash per l’Estonia. Fonte: HoopMusic Giancarlo Genise In attesa di vedere la seconda semifinale su Rai 2 giovedì 15 maggio, abbiamo chiesto a uno dei vocal coach più importanti d’Italia, Giancarlo Genise, che per noi ha commentato anche il Festival di Sanremo e le precedenti edizioni dell’Eurovision, di raccontarci da esperto come ha trovato le prime performance del Contest musicale più seguito al mondo. 🔗Leggi su Dilei.it