Il video di Emanuele De Maria sul tetto del Duomo camuffato con una kefiah dopo il femminicidio di Chamila Wijesuriya

Il video di Emanuele De Maria, ripreso sul tetto del Duomo con una kefiah, segna un momento drammatico dopo il femminicidio di Chamila Wijesuriya. Dopo aver ucciso la donna e accoltellato un collega, De Maria tenta di fuggire, ma la sua storia culmina in un gesto estremo su uno dei simboli di Milano.

Emanuele De Maria ha ucciso Chamila Wijesuriya e accoltellato il collega Hani Nasr con l'intento di ucciderlo. Dopo la fuga, con una kefiah sulla testa per non farsi riconoscere, il detenuto è salito sul tetto Duomo per suicidarsi gettandosi da una delle terrazze. De Maria aveva acquistato il biglietto per salire sulla cattedrale più di 24 ore prima. 🔗Leggi su Fanpage.it

Si è presentato tra i turisti in fila per salire sul Duomo di Milano con la testa avvolta in una kefiah.