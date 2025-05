Il video del finto idraulico arrestato a Bologna 28 furti in pochi mesi e bottino da 15 mila euro | come agiva

A Bologna, un finto idraulico è stato arrestato dopo aver messo a segno 28 furti in appartamenti, per un bottino di 15 mila euro. L’uomo si presentava alle porte di anziani per offrire servizi di manutenzione, approfittando della loro fiducia per derubarli. Scopri come agiva e i dettagli di questa inquietante vicenda.

Un uomo è stato arrestato a Bologna per 28 furti in appartamento, fingendosi idraulico per derubare anziani. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il video del finto idraulico arrestato a Bologna, 28 furti in pochi mesi e bottino da 15 mila euro: come agiva

Finto idraulico e ladro seriale arrestato dalla polizia: 28 colpi a Bologna

Riporta msn.com: L’uomo in questi mesi li avrebbe commessi sempre con la stessa tecnica, riuscendo a ottenere un bottino di 15mila euro ...

