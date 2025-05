Il video deepfake sui falsi effetti collaterali del vaccino anti-Covid

Un nuovo video deepfake, frutto dell'intelligenza artificiale, sta alimentando la disinformazione sui social, mostrando falsi effetti collaterali del vaccino anticovid. Le vittime di questa manipolazione sono la giornalista Silvia Sacchi e il farmacologo Silvio Garattini, coinvolti in un'inquietante distorsione della realtà che mina la fiducia nei vaccini e nella comunicazione scientifica.

Sui social circola l’ennesimo video realizzato con l’intelligenza artificiale per produrre disinformazione. Vittime, stavolta, la giornalista Silvia Sacchi e il farmacologo Silvio Garattini 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il video deepfake sui falsi effetti collaterali del vaccino anti-Covid

