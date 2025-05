Il Vescovo Aiello compie 70 anni D' Agostino | Riesce ogni giorno a rafforzare il legame tra fede e comunità

In occasione del settantesimo compleanno di Monsignor Arturo Aiello, il vescovo che quotidianamente fortifica il legame tra fede e comunità, tutte le comunità irpine si uniscono per celebrare un traguardo significativo. Con passione, dedizione e umanità, Mons. Aiello ha illuminato il cammino di molti, e oggi gli rivolgiamo un augurio sincero.

"Settant’anni sono un traguardo importante, soprattutto quando vissuti con la passione, la dedizione e l’umanità che Monsignor Arturo Aiello ha sempre dimostrato. Oggi tutte le comunità irpine si stringono attorno al nostro Vescovo per fargli arrivare un augurio semplice, ma sincero. Mons. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Il Vescovo Aiello compie 70 anni, D'Agostino: "Riesce ogni giorno a rafforzare il legame tra fede e comunità"

Il Vescovo Aiello compie settant’anni, gli auguri della Diocesi di Avellino

Si legge su irpinianews.it: “La Diocesi di Avellino oggi si unisce in un coro di gratitudine e affetto per festeggiare il 70° compleanno del suo Pastore, S.E. Mons. Arturo Aiello. Con il suo stile diretto ma sempre intriso di po ...

Crisi Arcerolmittal, il vescovo Aiello vicino ai 70 operai

Lo riporta msn.com: anche per la carenza di lavoro, sempre più vicina la desertificazione. L'articolo Crisi Arcerolmittal, il vescovo Aiello vicino ai 70 operai proviene da OttoPagine.

L’emozione dei “Pellegrini di speranza” giunti a Roma per il Giubileo. A guidarli il vescovo Aiello

Scrive corriereirpinia.it: Una festa senza fine per gli oltre tremila fedeli partiti dalla diocesi di Avellino per partecipare a Roma al Giubileo della speranza. Un appuntamento programmato da tempo che ha visto oltre 50 pullm ...

