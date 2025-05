Il venture capital funziona solo se vive i tempi delle startup non quelli della politica

Il venture capital prospera solo quando si allinea al ritmo vivace delle startup, piuttosto che a quello della politica. In questa intervista con Salvo Mizzi, uno dei pionieri del settore in Italia, esploriamo la sua visione per un fondo di fondi privato, evidenziando l'importanza della pazienza e dell'indipendenza dalle dinamiche politiche.

Intervista a Salvo Mizzi. Tra i padri del venture capital italiano, oggi in procinto di lanciare il primo fondo di fondi italiano interamente privato di venture capital: “È un mercato lento, serve pazienza e non può sottostare alle logiche politiche dello spoils system”. A. 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Il venture capital funziona solo se vive i tempi delle startup, non quelli della politica”

