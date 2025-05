Il venditore di pace

In un mondo in cui il concetto di pace sembra essere in vendita, la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano esplora il tema con ironia e satira. Attraverso il personaggio del "venditore di pace", ci interroghiamo sulle dinamiche geopolitiche e le promesse impossibili. Scopri come l'umorismo può svelare la realtà politica odierna.

Il venditore di pace – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #trump #arabiasaudita #pace #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo Il venditore di pace proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il venditore di pace

