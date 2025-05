Il van ' Limousine' per i festini dei vip con droga e squillo | alle ragazze 1 300 euro al giorno Ma non ci restava quasi niente

Un operazione scintillante si è svolta a Bergamo, con la Guardia di Finanza che ha smascherato un giro di prostituzione di lusso e spaccio di droga. Il sequestro di beni per 1,2 milioni di euro ha rivelato un oscuro mercato che ruota attorno a van limousine e festini VIP, svelando una realtà inquietante di estorsione e bancarotta.

