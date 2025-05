Il tribunale Ue sconfessa Ursula von Der Leyen | i suoi sms sui vaccini Pfizer non possono rimanere segreti

Il Tribunale dell'Unione Europea ha ribaltato la decisione della Commissione Europea, sostenendo che i messaggi di testo tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla di Pfizer non possono rimanere segreti. Questa sentenza apre la strada a una maggiore trasparenza riguardo agli accordi sui vaccini nel periodo cruciale della pandemia.

Il Tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione europea che negò l’accesso al New York Times a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il 1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022. Secondo il Tribunale europeo le risposte fornite dalla Commissione nel corso dell’intero procedimento in merito ai messaggi di testo richiesti “si basano o su ipotesi, oppure su informazioni mutevoli o imprecise” e che la Commissione “non ha fornito spiegazioni plausibili per giustificare il non possesso dei documenti richiesti”. Gli scambi tra von der Leyen e Bourla riguardavano il negoziato per l’acquisto dei vaccini. Vaccini: un affare da 150 miliardi di euro l’anno. Come ha scritto Federico Fubini s ul Corriere della Sera, la pandemia è stato un affare colossale per le cause farmaceutiche: «Solo nel 2021 si sono venduti nel mondo almeno dieci miliardi di dosi di vaccini, che hanno portato ai gruppi di Big Pharma tra 120 e 150 miliardi di dollari di ricavi in più». 🔗Leggi su Secoloditalia.it