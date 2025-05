Il tribunale UE crede che la Baronessa Siringa sia bugiarda e torbida | dimmi qualcosa che non so Ma Ursula non finirà dove dovrebbe e non cadrà dal suo trono perché troppi dovrebbero seguirla

Il tribunale dell'Unione Europea ha etichettato la baronessa Siringa come bugiarda e torbida, sollevando inquietanti interrogativi sulla trasparenza delle istituzioni. Ursula von der Leyen, nel suo silenzio imbarazzato, non è riuscita a fornire spiegazioni sui documenti mancanti. Con informazioni chiave scomparse "per sbaglio", la crisi di credibilità si fa palpabile in un contesto sempre più grottesco e surreale.

Von derl Leyen “non ha fornito una spiegazione plausibile per giustificare il mancato possesso dei documenti richiesti”. I messaggi non esisterebbero più, perduti o cancellati “per sbaglio” ma l'Unione ha negato ai giornalisti nel NYT di leggerli. Siamo al grottesco. Chiamatelo nuovo corso tr 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il tribunale UE crede che la Baronessa Siringa sia bugiarda e torbida: dimmi qualcosa che non so. Ma Ursula non finirà dove dovrebbe e non cadrà dal suo trono, perché troppi dovrebbero seguirla

