il tovagliolo di macron e la vana pretesa di rieducare il cretino digitale

Nel panorama comunicativo attuale, la figura del “cretino digitale” emerge come un simbolo di disinformazione e superficialità. Il caso del tovagliolo di Macron sottolinea la difficoltà di rieducare un pubblico ormai assuefatto a modelli comunicativi ripetitivi, simili a quelli del National Enquirer e di “Striscia la notizia”, dove la sostanza perde importanza a favore del sensazionalismo.

C'era una volta il National Enquirer. C'è ancora, ma ha lo stesso problema di "Striscia la notizia": quando tutta la comunicazione diviene variazione su un modello, il pubblico finisce per perdere di vista quel modello. Il National Enquirer è un tabloid che ha per decenni avuto tra i suoi moduli fissi "Elvis è vivo". Era stato avvistato qua, viveva là. C'erano già, quelli che si percepivano troppo svegli per credere a ciò che raccontava loro l'ufficialità (in neolingua: il mainstream), ovvero che un morto fosse in effetti morto. Ma era prima che iniziassero a venire considerati normali. Era quando appartenevano a due categorie: gli spostati (e le signore che sfogliavano il National Enquirer ridendo dal parrucchiere); o le tredicenni. Quando avevo tredici anni andavano per la maggiore certi libri che spiegavano a noi sceme che pure Jim Morrison era vivo.