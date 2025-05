Il terremoto non ferma l’entusiasmo al Premio Elsa Morante | LDA svela il titolo del suo nuovo singolo

Nonostante il terremoto che ha scosso la città, l'entusiasmo è rimasto contagioso al Premio Elsa Morante 2025. Ben 1.200 studenti hanno riempito le sale di Città della Scienza a Napoli, rendendo viva l’atmosfera dell’evento. E in questo contesto, LDA ha svelato il titolo del suo nuovo singolo, aggiungendo ulteriore emozione alla manifestazione.

Il terremoto è stato l’unico evento capace di interrompere l’entusiasmo travolgente di 1.200 studenti, che hanno riempito con grande entusiasmo ben due sale di Città della Scienza di Napoli in occasione del Premio Elsa Morante 2025. I veri protagonisti della 39esima edizione del prestigioso evento culturale, presieduto da Dacia Maraini, sono stati proprio loro. Grazie a questi giovani spettatori, il prossimo singolo di LDA —vincitore del Premio Ragazzi Musica —si intitolerà Non m’illudere. Dopo la premiazione, il cantante, giunto a Napoli direttamente dalla Sardegna, dove sta registrando il suo ultimo video, ha chiesto alla platea di scegliere tra due possibili titoli per la sua nuova canzone. La loro partecipazione è stata determinante anche nell’assegnazione del Premio Scuole, che ha visto trionfare Alessandro D’Avenia con Resisti cuore (Mondadori), già vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi – Il sapere. 🔗Leggi su Ildenaro.it