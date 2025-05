il teatro visto da dietro in mostra gli scatti dei liceali

"Progetto Dorothy 4.0" presenta una straordinaria esposizione al Teatro della Fortuna, dove gli studenti del liceo artistico Apolloni svelano il dietro le quinte della stagione teatrale 2024-2025. Attraverso le loro immagini, si racconta il lavoro meticoloso delle prove, del montaggio delle scenografie, delle luci e dei costumi, offrendo una nuova prospettiva sull'arte teatrale.

"Progetto Dorothy 4.0", da ieri in mostra al Teatro della Fortuna una selezione degli scatti degli studenti del liceo artistico Apolloni che documentano le fasi di backstage della stagione teatrale 2024-2025: dalle prove al montaggio delle scenografie, dalle luci ai costumi. Vincitrice del progetto Maya Boscovic che ha avuto in dono dalla Fondazione Teatro della Fortuna una macchina fotografica professionale. Seconda classificata Agnese Benedetto, terza Gaia Rossi. Menzione speciale per la migliore fotografia a Beatrice Viola. Il "Progetto Dorothy 4.0" nasce da un’intuizione di Andreina Bruno e del professor Paolo Tosti ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche e la Fondazione Teatro della Fortuna per avvicinare i giovani alla fotografia di scena e al mondo del teatro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it