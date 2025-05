Il teatro come cura a Misterbianco in scena gli utenti del dipartimento di salute mentale

Domani, alle 16, l'Auditorium "Nelson Mandela" di Misterbianco accoglierà la rappresentazione teatrale “L’Isola che non isola”, interpretata dagli utenti del Centro diurno del dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria provinciale. Questa performance rappresenta un'importante opportunità di cura e integrazione per i partecipanti, portando in scena emozioni e storie di resilienza.

Domani, alle 16, l'Auditorium "Nelson Mandela" di Misterbianco ospiterà la rappresentazione teatrale dal titolo "L'Isola che non isola", messa in scena dagli utenti del Centro diurno del dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria provinciale. Protagonisti assoluti saranno circa.

