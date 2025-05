Il Team Ciabini di Arezzo domina le prime prove del CIV Classic

Il team Ciabini di Arezzo si impone nelle prime prove del CIV Classic, il campionato italiano di velocità per moto vintage. Sul circuito di Vallelunga, il 14 maggio 2025, il team aretino ha dominato la categoria SS 600, dimostrando un eccellente livello di competitività e preparazione per la stagione.

Arezzo, 14 maggio 2025 – C'è la firma aretina sulle prime prove del CIV Classic, il campionato italiano di velocità per moto vintage. La stagione 2025, al via sul circuito di Vallelunga, ha visto come assoluto protagonista il Team Ciabini che è riuscito a monopolizzare la categoria SS 600 con un primo e un secondo posto in entrambe le manche di gara. Le due Yamaha YZF-R6 della scuderia di Arezzo hanno vissuto un fine settimana impeccabile con una doppia vittoria di Davide Masciotti che è stato sempre seguito sul podio dal compagno Ermanno Bastianini, andando così a certificare l'ottimo livello della preparazione tecnica e meccanica coordinata dal team manager Paolo Ciabini. Questi risultati certificano la competitività del Team Ciabini e permettono di guardare con fiducia al prosieguo del campionato CIV Classic che conoscerà una nuova tappa sabato 7 e domenica 8 giugno a Cremona.

