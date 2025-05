Il tax credit e l’agonia del cinema italiano | Il governo pensa che siamo comunisti da isolare e Giuli ci fa la guerra

Il cinema italiano attraversa un momento critico, afflitto dalla mancanza di sostegno governativo. La revoca di leggi efficaci, come quella di Franceschini, ha lasciato il settore in balia di attacchi politici. La percezione di una guerra ideologica, con figure come Alessandro Giuli in prima linea, evidenzia un clima di isolamento e conflitto. Una denuncia che scuote le fondamenta dell’industria cinematografica.

«C’era una legge che funzionava benissimo. La firmò Franceschini, ma l’ex ministro Sangiuliano l’ha voluta disintegrare. La premier e l’esecutivo non ci hanno mai voluto incontrare perché ci vivono come antagonisti, come comunisti che vanno isolati. E Alessandro Giuli ci fa la guerra». È un j’accuse durissimo quello del regista Gabriele Muccino nei confronti del ministro della cultura e del governo. Con lui ci sono da Gabriele Salvatores a Giuseppe Tornatore, da Nanni Moretti a Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Matteo Garrone, Paolo Virzì, Ferzan Ozpetek. E poi ancora: Luca Zingaretti, Pierfrancesco Favino, Paola Cortellesi, Alba Rohrwacher, Anna Foglietta, Riccardo Scamarcio. Cosa succede. Gli attori e i registi vogliono che il governo le incontri e ascolti «le richieste urgenti avanzate da mesi». 🔗Leggi su Open.online

Tax Credit Videogiochi: dal Ministero della Cultura in arrivo 11 milioni di euro per il 2022

Più che raddoppiati i fondi destinati a sostenere gli investimenti dei game developer italiani. IIDEA: accolte le nostre richieste, ma strada ancora lunga IIDEA, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, esprime la propria soddisfazione per la pubblicazione del nuovo decreto di ripartizione del fondo per il cinema e l’audiovisivo, firmato dal Ministro Franceschini, con cui vengono destinati 11 milioni di euro a copertura del Tax Credit Videogiochi nel 2022.