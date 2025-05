Il tasto Play cambierà posto su Android Auto? Google starebbe testando un nuovo layout

Google è in fase di test per un nuovo layout di Android Auto, che prevede un cambio di posizione per il tasto Play. Tuttavia, questa modifica potrebbe non incontrare il favore degli utenti. Scopriamo insieme le potenziali implicazioni di questo cambiamento nell'articolo di TuttoAndroid.

Google testa un nuovo layout per il tasto Play di Android Auto ma potrebbe non ottenere l'effetto sperato. L'articolo Il tasto Play cambierà posto su Android Auto? Google starebbe testando un nuovo layout proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il tasto Play cambierà posto su Android Auto? Google starebbe testando un nuovo layout

