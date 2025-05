Il tasto Mi sento fortunato potrebbe essere sacrificato in nome dell’AI

Il futuro di Google è l'AI: ecco come potrebbe cambiare il tasto "Mi sento fortunato"

Da tech.everyeye.it: Google testa pubblicamente l''AI Mode' nel motore di ricerca, sperimentando nuove integrazioni e design per potenziare l'IA.

Google, arriva la nuova homepage con AI Mode?

Come scrive msn.com: Google sta testando AI Mode nella homepage. Il nuovo pulsante potrebbe sostituire lo storico Mi sento fortunato.

