Il Tar salva i cervi d’Abruzzo | la stagione di caccia è finita

Il TAR Abruzzo ha annullato il piano di abbattimento di 469 cervi autorizzato dalla Regione, dichiarando cessata la materia del contendere. Grazie ai ricorsi delle associazioni animaliste, la stagione di caccia si è conclusa senza prelievi. Resta ora da definire cosa attenderà nella prossima stagione venatoria. Continua a leggere...

Il Tar Abruzzo ha dichiarato cessata la materia del contendere sul piano di abbattimento di 469 cervi autorizzato dalla Regione. La caccia non si è svolta grazie ai ricorsi delle associazioni animaliste. Il futuro resta incerto per la prossima stagione. 🔗Leggi su Fanpage.it

