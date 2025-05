Il superbo Rolex di Tom Cruise ha quasi messo in ombra i suoi muscolosissimi pettorali durante il photocall di Mission Impossible 8

Il photocall di "Mission: Impossible - The Final Reckoning" al Festival di Cannes ha visto Tom Cruise protagonista non solo con la sua presenza magnetica, ma anche con il suo superbo Rolex, che ha quasi rubato la scena ai suoi muscolosissimi pettorali. A 62 anni, l'attore ha incantato i fotografi con il suo sorriso malizioso e il suo spirito giocoso.

Tom Cruise ha infiammato il Festival di Cannes durante il photocall con il film Mission: Impossible - The Final Reckoning presentato fuori concorso. Il motivo? L'attore 62enne ha giocato a fare il simpatico con i fotografi, è arrivato sorridente, malizioso e scherzoso, e ha fatto un ingresso in grande stile per la sua ultima uscita nei panni dell'agente Ethan Hunt. Tom Cruise ha scelto un completo bordeaux composto da pantaloni e polo che metteva in mostra i suoi muscolosi pettorali. Un look che lo ha già reso uno degli uomini meglio vestiti al Festival di Cannes 2025 di quest'anno. "Mission Impossible - The Final Reckoning" Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival. Tom Cruise lors du photocall de *Mission Impossible - The Final Reckoning* le 14 mai à Cannes. © Andreas RentzGetty ImagesAFP E per un uomo ben vestito, c'è spesso un accessorio essenziale: l' orologio. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il superbo Rolex di Tom Cruise ha quasi messo in ombra i suoi muscolosissimi pettorali durante il photocall di Mission Impossible 8

Rolex Day-Date in platino di Tom Cruise ha ricevuto la più alta distinzione dell'Aeroclub di Francia

Il Rolex Day-Date in platino di Tom Cruise ha brillato mentre la star di Top Gun riceveva la più alta distinzione dell'Aeroclub di Francia per il suo contributo all'aviazione.

