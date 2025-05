il sindaco cede lo sport al neo assessore

Il sindaco Daniela Ghergo ha ufficialmente ceduto le deleghe sportive all'avvocato fabrianese Raffaela Busini, che ha assunto il nuovo incarico di assessore al Commercio, Artigianato, Agricoltura e Sport. Durante la presentazione in sala Giunta, il sindaco ha espresso la sua fiducia nel nuovo assessore, sottolineando l'importanza di queste aree per la comunità.

L’avvocato fabrianese Raffaela Busini ha assunto ufficialmente ieri l’incarico di assessore con delega al Commercio, all’ Artigianato, all’ Agricoltura e, novità significativa, anche allo Sport. Nel corso dell’intervento di presentazione ieri in sala Giunta, il sindaco Daniela Ghergo ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’assessore uscente, Francesca Pisani: "Un assessore che, rendendosi conto di non poter più garantire il tempo necessario a un incarico complesso come quello amministrativo, chiede di poter passare il testimone. In ogni squadra i cambi di formazione sono la regola e sono funzionali al raggiungimento dell’obiettivo, che per noi è il completamento del programma di mandato". Busini, ha detto poi, è una figura civica: "Una professionista stimata, fabrianese, profondamente legata al territorio, con esperienze significative nel settore delle attività produttive in quanto già imprenditrice nel settore del commercio e componente di un’associazione di categoria. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it