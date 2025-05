Il silenzio del logo | Prada e il ritorno del quiet luxury

Nel frastuono dell'era moderna, Prada emerge con un silenzio eloquente, abbracciando il quiet luxury. Questa scelta distintiva riflette un'eleganza raffinata e sottile, ponendo l'accento sulla qualità e sull'essenza, piuttosto che sull'eccesso. Scopri come la maison milanese ridefinisce il concetto di lusso, trasformando il semplice gesto in un'esperienza di classe senza tempo.

Life&People.it Nel rumore di un mondo sovraesposto, Prada sceglie il silenzio. La maison milanese, simbolo di un'eleganza intellettuale e mai gridata, ha imboccato con determinazione la strada del quiet luxury, una tendenza estetica e culturale che predilige la qualità alla quantità, il gesto alla dichiarazione, la sostanza all'ostentazione. Meno loghi, più tessuti pregiati. Meno ostentazione, più tagli impeccabili; è un linguaggio muto, ma eloquente, interpretato con coerenza e visione. Dalla logomania all'essenziale: un cambio di paradigma. Negli anni '90, Prada ha tracciato la via del minimalismo, in piena controtendenza rispetto agli eccessi dell'epoca. La celebre nylon bag con triangolo logo fu, in fondo, un paradosso: industriale ma lussuosa, semplice ma immediatamente iconica. Poi è arrivato il decennio dell'abbondanza visiva: il logo, da dettaglio, è diventato protagonista assoluto.