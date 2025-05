il settecento inquieto a urgnano concerto dell organista fabio bonizzoni

Venerdì 16 maggio, alle 20.45, la Parrocchia di Urgnano ospita il secondo concerto della rassegna “Tra cielo e terra. L’organo secondo Serassi”, diretta da Alessandro Bottelli. Protagonista sarà l'organista Fabio Bonizzoni, che offrirà un'esperienza musicale unica nel suggestivo contesto del settecento inquieto. Non perdere questa opportunità di immergerti nella bellezza della musica organistica.

Urgnano. La Parrocchia di Urgnano propone per venerdì 16 maggio (con inizio alle 20.45) il secondo dei tre concerti che formano edizione 2025 della rassegna "Tra cielo e terra. L'organo secondo Serassi", affidata alla direzione artistica di Alessandro Bottelli e nata per valorizzare il grandioso manufatto costruito da Giuseppe II Serassi nel 1798. Si tratta di un poderoso strumento a due tastiere, dalle caratteristiche inedite per l'epoca in cui fu realizzato, collocato in cantoria. In una posizione sospesa, dunque, a metà strada tra il cielo e la terra, quasi a voler figurare il raccordo tangibile, reale, tra la dimensione divina e quella terrena. Come scrive Federico Lorenzani: "Giuseppe Serassi aveva ben presente che l'organo di Urgnano era uno dei più grandi strumenti settecenteschi usciti dalla sua bottega, certamente l'unico, per quanto ne sappiamo, con il Principale 32' reale alla tastiera.