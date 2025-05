Il secondo trailer di GTA 6 è stato ricreato in GTA 5 con un Trevor scatenato che canta e balla

Il secondo trailer di GTA 6 ha preso vita grazie alla creatività della community! Lo youtuber brasiliano Gu1maz ha ricreato una divertente parodia utilizzando GTA 5, con un Trevor scatenato che canta e balla. Un modo originale per ingannare l'attesa e divertirsi nell'universo di Grand Theft Auto. Scopri il video che sta conquistando gli utenti!

L’attesa per GTA 6 è ancora lunga, ma nel frattempo la community si sta sbizzarrendo. Lo youtuber brasiliano Gu1maz ha trasformato la pazienza in creatività, dando vita a una parodia del secondo trailer di Grand Theft Auto 6, realizzata interamente all’interno di GTA 5. Il risultato è un video curatissimo e spassoso che rielabora ogni singolo fotogramma del trailer ufficiale, ricreandolo con asset e personaggi di Los Santos. A impersonare i protagonisti del nuovo GTA troviamo Michael De Santa nei panni di Jason, ma soprattutto Trevor Philips nel ruolo dell’infuocata Lucia, in una chiave totalmente comica e surreale. Uno dei momenti clou? Trevor che esce di prigione con un vestitino a fiori, parodia diretta di una delle scene più iconiche del trailer originale. Il tutto accompagnato da una versione alternativa della colonna sonora: al posto della traccia “Love Is A Long Road” di Tom Petty, Trevor canta una cover di “Hot Together”, con voce generata con ogni probabilità tramite intelligenza artificiale. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il secondo trailer di GTA 6 è stato ricreato in GTA 5 con un Trevor scatenato che canta e balla

