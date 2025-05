Il secondo romanzo di Filippo Mola arriva al Salone di Torino

Il 14 maggio 2025, il Salone Internazionale del Libro di Torino accoglierà Filippo Mola, ingegnere barese e promettente scrittore, per la presentazione del suo secondo romanzo “Il 26 gennaio di un anno che non mi ricordo” (S4M Edizioni). L'evento si svolgerà nello Spazio Dialoghi, Padiglione 3, Stand R17-Q18, un'occasione imperdibile per gli amanti della letteratura.

14 maggio 2025- Filippo Mola, ingegnere barese e talentuoso scrittore, presenterà il suo secondo romanzo "Il 26 gennaio di un anno che non mi ricordo" (S4M Edizioni) al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello Spazio Dialoghi allestito da Services4Media, Padiglione 3, Stand R17-Q18. L'autore pugliese, classe 1980, dopo il successo del suo esordio letterario "Stabilità di forma" (2023), torna con un'opera che conferma il suo stile distintivo, capace di mescolare ironia e profondità in un racconto che si snoda nell'arco di 24 ore. "Il 26 gennaio di un anno che non mi ricordo" è un romanzo corale ambientato in Puglia che intreccia le storie di personaggi diversi – un professore in pensione, una giovane milanese in crisi sentimentale, un operaio precario e un musicista disilluso – le cui vite convergono in modo inaspettato nel corso di una singola giornata.