il sanremo degli architetti

La 19esima Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, intitolata “Intelligens. Natural. Artificial. Collective”, promette di rivoluzionare il panorama architettonico. Sotto la curatela di Carlo Ratti, docente al MIT di Boston e al Politecnico di Milano, si abbandonano le convenzioni tradizionali per esplorare un dialogo innovativo tra intelligenza naturale e artificiale.

Ce n'è un po' per tutti quest'anno alla 19esima Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, "Intelligens. Natural. Artificial. Collective". Professore al Mit di Boston e al Politecnico di Milano, il curatore Carlo Ratti con un colpo di spugna ha cancellato tutta la discussione sulla smart city, così centrale nello scorso decennio, per sostituirla con un tema tripartito e dunque molto più inclusivo. Se nei primi due giorni di vernice si sono fatti sentire i professionisti dell'architettura scritta, nelle accademie e nei musei, dopo sono arrivati i professionisti e infine i profani. Alcuni trattano la Biennale come il Festival di Sanremo, dunque l'ultima edizione è sempre la peggiore. Altri come Joseph Grima trovano che la grande generosità della selezione curatoriale – oltre 700 progetti – sia indice di democrazia mentre ai tempi di Portoghesi gli invitati erano appena una trentina.