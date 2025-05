il ruolo centrale della lituania nella difesa europea

La Lituania sta assumendo un ruolo cruciale nella difesa europea, annunciando un significativo investimento decennale di oltre un miliardo di euro per rafforzare i suoi confini. Questa mossa, attesa da tempo, sottolinea l'impegno del paese nella sicurezza collettiva e nella stabilità della regione, rispondendo a sfide sempre più complesse nell'area europea.

La notizia era nell'aria da un po' di tempo, ma adesso il margine di attesa sembra essersi assottigliato in maniera forse irreversibile. La Lituania ha annunciato un investimento decennale per un valore che supera il miliardo di euro, finalizzato al rafforzamento dei confini che separano la piccola repubblica baltica da Russia e Belarus anche attraverso l'uso di mine antiuomo. Una linea sottile quella del fronte occidentale, lunga appena duecentoventisette chilometri, ma sufficiente a tenere alta la tensione a Vilnius nei confronti di Kaliningrad, capoluogo dell'omonima exclave agli ordini del Cremlino. È invece lunga quasi il doppio la frontiera con la Belarus, che dalle sponde del lago Druksiai, affacciate anche sulla Lettonia, scende in direzione Sud-Ovest fino a lambire il confine polacco.