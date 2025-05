Il robot entra in azione al San Luca la chirurgia che abbraccia il futuro Incontro con i cittadini

Il 24 maggio, il San Luca di Lucca ospiterà l'incontro "Il robot incontra Lucca", dedicato all'innovazione nella chirurgia robotica. Sarà un'opportunità unica per i cittadini di scoprire come la tecnologia stia rivoluzionando le procedure chirurgiche, garantendo interventi più precisi e meno invasivi. Un passo significativo verso un futuro sanitario sempre più avanzato.

Lucca, 14 maggio 2025 – Il San Luca sempre più robotizzato, per offrire un’ampia gamma di interventi chirurgici all’avanguardia. “Il robot incontra Lucca”. E’ questo il titolo dell’incontro divulgativo sulle nuove tecniche chirurgiche robotiche in programma sabato 24 maggio dalle 9 alle 12 all’ospedale San Luca. Sono previsti in contemporanea un evento nella sala Sesti al terzo piano (con collegamento e possibilità di partecipare anche dalla sala Menesini al piano “meno uno”) e una simulazione con il robot “Da Vinci” nella hall al piano terra dell’ospedale. L’ obiettivo è quello di mettere in evidenza che i pazienti che afferiscono al San Luca possono beneficiare degli interventi chirurgici più all’avanguardia, con l’ausilio delle tecnologie più innovative presenti sul mercato. In questo caso dell’ormai noto robot, del cui utilizzo i professionisti presenti all’ospedale di Lucca sono già da tempo ampiamente formati ed esperti, nei rispettivi ambiti specialistici. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il robot entra in azione al San Luca, la chirurgia che abbraccia il futuro. Incontro con i cittadini

