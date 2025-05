Il ritorno del Mes il governo fa muro | Un cappio al collo E opposizioni si spaccano

Il dibattito sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, torna a infiammarsi in Italia, con il governo che resiste e le opposizioni che si frantumano. Questa questione delicata, un cappio al collo per molti, si trasforma in una mina politica nel cuore dell’Europa, pronta a esplodere ogni volta che figure come Matteo Salvini la evocano.

Mai come oggi il dibattito sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità che dovrebbe rassicurare i mercati e proteggere i sistemi bancari, si presenta per quello che è: una mina politica sepolta nel cuore dell'Europa, pronta a riesplodere ogni volta che qualcuno, come Matteo Salvini, decide di gettare benzina su un fuoco mai davvero spento. Il leader della Lega, con la solita veemenza, ha ribadito il suo "no" secco e definitivo alla ratifica del Mes, accusando Bruxelles di voler " metterci il cappio al collo ". L'occasione è ghiotta: mentre l'Eurogruppo preme per la firma italiana, l'unica mancante fra i venti Paesi dell'Eurozona, la maggioranza fa muro. E lo fa in blocco. Non solo la Lega, ma anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, ognuno con sfumature e strategie diverse, ma accomunati da una linea di fondo: il Mes è una minaccia futura per l'Italia.

