Il ristorante di pesce di Roma che stavolta ci ha deluso Cronaca di un pranzo andato male

In questa cronaca di un pranzo deludente, raccontiamo la nostra recente esperienza al ristorante di pesce Livello 1 di Roma. Purtroppo, rispetto alle visite precedenti, il cibo non ha soddisfatto le nostre aspettative. Anche con un servizio impeccabile, il sapore dei piatti è risultato ben al di sotto delle premesse. Ecco cosa è andato storto.

A differenza del passato, quello che abbiamo assaggiato durante la nostra ultima visita da Livello 1 non ci ha convinto, nonostante l'ottimo servizio 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il ristorante di pesce di Roma che stavolta ci ha deluso. Cronaca di un pranzo andato male

