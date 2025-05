Il risentimento e lo stile | Drieu La Rochelle fa ancora discutere

Il risentimento continua a essere un tema dibattuto, evocando emozioni forti e riflessioni sul passato. Drieu La Rochelle, con il suo stile incisivo, esplora questo stato d'animo, rivelando come l’acredine possa offuscare il presente. In un mondo dove la memoria pesa, emerge la domanda: fino a che punto il passato influisce sul nostro modo di vivere?

Roma, 14 mag – Il risentimento. Gli occhi di chi guarda il passato ne è pieno, uno sguardo che non riesce a sostenere e che vede a sua volta pieno di acredine. La Treccani ci dice che è “lo stato d’animo di chi è risentito, cioè irritato contro qualcuno a causa di un rimprovero”. Ecco la morale che si affaccia. Così lo storico David Bidussa congeda, ragionando sul livore, l’introduzione che ha curato attorno al volume, pubblicato dai tipi di Fuoriscena, Socialismo fascista (192 pp.; 16,50€) di Pierre Drieu La Rochelle adornato dal sibilino, nell’intenzione dell’editore, sottotitolo la risposta fascista alla crisi d’Europa. Drieu La Rochelle e lo “stile” Fascista. Bidussa cercando e non trovando una Spoon River fascista – come in una puntata di qualche mese fa, proprio con la partecipazione dello studioso livornese, del programma Passato e Presente di Paolo Mieli dedicato all’opera di Edgar Lee Masters – concentra il suo giudizio sullo scrittore francese legandolo al malanno dell’anima che è il rancore. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il risentimento e lo stile: Drieu La Rochelle fa ancora discutere

La Rochelle e gli altri eretici del "socialismo fascista"

Come scrive msn.com: Tra le novità librarie, spicca Socialismo fascista di Pierre Drieu La Rochelle. È un'antologia di scritti politici dell'autore di Gilles e Fuoco fatuo, due romanzi di grande valore letterario.

