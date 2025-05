Il ricordo dell' alluvione di due anni fa tramite testimonianze e una passeggiata nei luoghi del disastro

Due anni dopo l'alluvione che ha colpito Forlì, il progetto "Col.M.A.Te." raccoglie testimonianze e invita a esplorare i luoghi devastati dal disastro. Promosso da Forlì Città Aperta e ActionAid Italia, questo percorso partecipativo mira a riflettere su memoria, comunità e giustizia, offrendo un'opportunità di rielaborazione collettiva e attivazione civica.

Da diversi mesi a Forlì si sta portando avanti un percorso partecipativo dal nome "Col.M.A.Te. - Collettività, Memoria e Attivazione nei Territori post-disastro", un progetto partecipativo a cura di Forlì Città Aperta in collaborazione con ActionAid Italia sul tema dei disastri e della giustizia. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il ricordo dell'alluvione di due anni fa tramite testimonianze e una passeggiata nei luoghi del disastro

Tenere vivo il ricordo due anni dopo. Cerimonia e messa solenne, poi un concerto

Secondo msn.com: Il vescovo celebrerà di fronte al Seminario, gravemente colpito dall’acqua. E Silvia Camporesi porta le sue foto al salone del libro di Torino ...

Alluvione due anni dopo. Via Ex Tiro a segno, le ferite non si sono ancora rimarginate

Da msn.com: Franco Lucchi: "L’acqua mi arrivava al collo. Ho ricostruito tutto a mie spese, ma aspetto ancora tutti i soldi promessi dallo Stato". La palestra Champions: "Un passo alla volta e tanta solidarietà".

Il ricordo dell’alluvione guarda al futuro

Come scrive corrierecesenate.it: Due giorni di eventi, mostre, libri, per ricordare l’alluvione del 2023, fare il punto sulla ricostruzione, prepararsi per il futuro. Si tratta di “ Un fiume di persone ”, in programma a Cesena il 16 ...

